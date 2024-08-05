Давні прихильники Лукашенка у центрі уваги: ЄС розширив санкції

Рада ЄС прийняла рішення про накладення санкцій на 28 осіб. Ці люди причетні до триваючих репресій і порушень прав людини в Білорусі.

Санкції проти осіб з Білорусі

Зокрема санкції ввели проти двох заступників начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією (ГУБАЗіК) Міністерства внутрішніх справ Білорусі.

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Цей орган досі відповідає за політичні переслідування, довільні арешти і жорстоке поводження з активістами.

Також до списку підсанкційних осіб внесли прокурорів і суддів, які ухвалювали політично вмотивовані вироки, особливо щодо протестувальників проти фальсифікації президентських виборів 2020 року. Ще санкції наклали на керівників виправних установ.

До списку додатково увійшли:

генеральна директорка БелТА Ірина Акулович;

ведучий програми "Сенат" на каналі СТВ і голова Молодіжної ради при Національних зборах Білорусі Микита Рачиловський;

колишній керівник пресслужби Лукашенка Дмитро Жук.

Ці особи активно поширювали фейки та дезінформацію, пропагували ненависть до демократичної опозиції та громадянського суспільства.

Нині санкції щодо Білорусі поширюються на 261 фізичну і 37 юридичних осіб. Мовиться про замороження активів та заборону на поїздки.