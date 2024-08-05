Давні прихильники Лукашенка у центрі уваги: ЄС розширив санкції
Джерело:Європейська Рада
Рада ЄС прийняла рішення про накладення санкцій на 28 осіб. Ці люди причетні до триваючих репресій і порушень прав людини в Білорусі.
Санкції проти осіб з Білорусі
Зокрема санкції ввели проти двох заступників начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією (ГУБАЗіК) Міністерства внутрішніх справ Білорусі.
Читайте також Мосбіржа вирішила не оприлюднювати дані щодо обсягів торгів валютоюНагадаємо! Цей орган досі відповідає за політичні переслідування, довільні арешти і жорстоке поводження з активістами.
Також до списку підсанкційних осіб внесли прокурорів і суддів, які ухвалювали політично вмотивовані вироки, особливо щодо протестувальників проти фальсифікації президентських виборів 2020 року. Ще санкції наклали на керівників виправних установ.
До списку додатково увійшли:
- генеральна директорка БелТА Ірина Акулович;
- ведучий програми "Сенат" на каналі СТВ і голова Молодіжної ради при Національних зборах Білорусі Микита Рачиловський;
- колишній керівник пресслужби Лукашенка Дмитро Жук.
Ці особи активно поширювали фейки та дезінформацію, пропагували ненависть до демократичної опозиції та громадянського суспільства.Зверніть увагу! Нині санкції щодо Білорусі поширюються на 261 фізичну і 37 юридичних осіб. Мовиться про замороження активів та заборону на поїздки.