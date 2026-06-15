Для стабілізації світової економіки: чотири важливі країни можуть скасувати санкції проти Ірану

Лідери Франції, Італії, Великої Британії та Німеччини щиро вітають оголошення про меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном. Наголошується, що це момент можливостей для відновлення регіональної стабільності та стабілізації світової економіки.

Що відомо про ситуацію довкола Ірану

Тепер життєво важливо, щоб детальні переговори були завершені, а ця угода була швидко та повною мірою реалізована, про що повідомили у спільній заяві країн, оприлюдненій Єлисейським палацом у понеділок, 15 червня.

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Ми готові підтримати ці зусилля. Вітаємо Сполучені Штати, уряд Ірану та всіх причетних, зокрема Пакистан, Катар та інших посередників, із цим дипломатичним проривом,

– йдеться у заяві.

Підкреслюється, що невідкладне відновлення судноплавства через Ормузьку протоку із безумовною та необмеженою свободою навігації є вкрай необхідним.

Зокрема, держави готові зробити свій внесок у досягнення цієї мети – відповідно до конституційних вимог – шляхом проведення суто оборонної та незалежної місії для забезпечення безпеки комерційного судноплавства та здійснення операцій із розмінування.

Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю. Ми готові співпрацювати зі США, Іраном та Міжнародне агентство з атомної енергії для досягнення цієї мети,

– зазначено у тексті.

Чотири країни також готові скасувати відповідні санкції у відповідь на чіткі та такі, що піддаються перевірці, кроки Ірану щодо його ядерної програми.

Париж, Лондон, Берлін та Рим хочуть інтенсивно працювати зі США, Іраном та регіональними партнерами для того, аби:

скористатися цим моментом;

зберегти динаміку;

досягти довгострокового дипломатичного врегулювання.

Зверніть увагу! Лідери держав підтверджують повну підтримку стабільності, суверенітету та територіальної цілісності Ліван, а також важливість міцного режиму припинення вогню.

Що відомо про ситуацію з Іраном

США та Іран досягли угоди. Мова йде про припинення вогню всюди, зокрема у Лівані. Підписання відбудеться у п'ятницю, 19 червня, у Швейцарії.

Критики вважають, що угода може виявитися лише тимчасовою паузою. Вашингтон та Тегеран не продемонстрували готовності до компромісів щодо ключових питань – економіки Ірану, майбутнього його ядерної програми та розвитку балістичних ракет.