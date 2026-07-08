Перемир'я похитнулося: США передумали щодо санкцій проти Ірану
США знову запровадили санкції проти Ірану після ескалації в Ормузькій протоці. Адміністрація президента Дональда Трампа скасувала дозвіл на продаж іранської нафти.
Яке нове рішення ухвалив Вашингтон
Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США видало нову ліцензію, якою повернуло попередні обмеження, пише Politico.
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Документ від 7 липня підписав директор OFAC Бредлі Сміт.
Тепер компанії мають усього 10 днів, до 17 липня, щоб завершити всі розпочаті операції з іранською нафтою.
Усі платежі мають здійснюватися на заблокований рахунок у США.
Чому США повернули санкції
Рішення послабити санкції проти іранської нафти Вашингтон ухвалив лише минулого місяця, після досягнення мирної угоди з Тегераном.
Тоді меморандум про взаєморозуміння передбачав негайне пом'якшення американських обмежень щодо експорту нафти з Ірану. США зобов'язання виконали та надали тимчасову ліцензію на торгівлю сировиною, яка мала діяти щонайменше до 21 серпня.
Однак після нещодавніх атак з боку Ірану на кілька нафтових танкерів, які намагалися пройти через Ормузьку протоку, США змінили свою думку.
Американський посадовець пояснив, що дії Ірану в Ормузі стали "абсолютно неприйнятними для Сполучених Штатів".
Як президент Трамп, так і адміністрація неодноразово наголошували, що меморандум про взаєморозуміння з Іраном повністю ґрунтується на принципі виконання зобов'язань. Іран отримуватиме вигоди лише за умови належної поведінки,
– наголосив посадовець.
Таким чином, мирна угода між США та Іраном, яку країни уклали у червні, залишається дуже нестійкою. А повернення санкції Вашингтоном свідчить про те, що сторони готові на рішучі кроки, аби досягти своїх цілей у цьому протистоянні.
До слова, минулого тижня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що після тимчасового послаблення санкцій Іран так і не змін значно збільшити коло покупців його нафти. Країни нібито побоюються нових обмежень США. Тож головним покупцем іранської нафти залишився Китай.