На скільки зняли санкції з Ірану

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США видало загальну ліцензію Ірану на торгівлю нафтою на два місяці, повідомляє OFAC.

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Ліцензія буде діяти до 21 серпня 2026 року.

Документ дозволяє Ірану не лише виробництво, але й постачання та продаж сирої нафти, нафтохімічної та нафтової продукції.

У рамках домовленостей Міністерство фінансів видало тимчасову 60-денну загальну ліцензію, яка дозволяє виробництво, доставку та продаж іранської нафти,

– підтвердив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Також ліцензія знімає обмеження на підсанкційні судна, які перевозитимуть протягом цього часу іранську нафту.

До того ж Мінфін дав дозвіл проводити платежі у доларах за купівлю сировини Ірану для усіх покупців, навіть якщо вона знаходиться під санкціями.

Чому США видали ліцензію Ірану

За словами Бессента, Іран під час переговорів у Женеві погодився виконати кілька важливих умов. Саме це й спонукало США надати тимчасову ліцензію на торгівлю нафтою.

Тегеран зобов’язався:

забезпечити вільний і безперешкодний транзит через Ормузьку протоку;

допустити інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) до країни.

Однак після завершення дії ліцензії Тегеран має обговорити з Оманом і країнами Перської затоки механізм управління Ормузом. Відтак, у майбутньому за проходження цим морським шляхом можуть запровадити тарифи.

Фото: Значення Ормузької протоки / 24 Канал

Таким чином, тимчасовий дозвіл США на продаж іранської нафти може стати важливим фактором для стабілізації світового енергетичного ринку. Адже Іран забезпечить його додатковими обсягами, а відкриття Ормузької протоки дозволить збільшити постачання з країн Перської затоки.

Нагадаємо, ще у квітні Міністерство фінансів США оголосило про новий пакет санкцій проти Ірану. Обмеження торкнулися понад двох десятків фізичних та юридичних осіб, а також низки суден. У Вашингтоні заявили, що всі вони були залучені до експорту іранської нафти та природного газу.