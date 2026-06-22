На какой срок сняты санкции с Ирана

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выдало Ирану общую лицензию на торговлю нефтью сроком на два месяца, сообщает OFAC.

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Лицензия будет действовать до 21 августа 2026 года.

Документ разрешает Ирану не только добычу, но и поставку и продажу сырой нефти, нефтехимической и нефтяной продукции.

В рамках договоренностей Министерство финансов выдало временную 60-дневную общую лицензию, которая разрешает добычу, доставку и продажу иранской нефти,

– подтвердил министр финансов США Скотт Бессент.

Также лицензия снимает ограничения на суда, подпадающие под санкции, которые в течение этого времени будут перевозить иранскую нефть.

Кроме того, Минфин разрешил осуществлять платежи в долларах за закупку иранского сырья для всех покупателей, даже если оно находится под санкциями.

Почему США выдали лицензию Ирану

По словам Бессента, Иран в ходе переговоров в Женеве согласился выполнить несколько важных условий. Именно это и побудило США предоставить временную лицензию на торговлю нефтью.

Тегеран обязался:

обеспечить свободный и беспрепятственный транзит через Ормузский пролив;

допустить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в страну.

Однако после истечения срока действия лицензии Тегеран должен обсудить с Оманом и странами Персидского залива механизм управления Ормузом. Следовательно, в будущем за прохождение по этому морскому пути могут ввести тарифы.

Фото: Значение Ормузского пролива / 24 Канал

Таким образом, временное разрешение США на продажу иранской нефти может стать важным фактором для стабилизации мирового энергетического рынка. Ведь Иран обеспечит его дополнительными объемами, а открытие Ормузского пролива позволит увеличить поставки из стран Персидского залива.

Напомним, еще в апреле Министерство финансов США объявило о новом пакете санкций против Ирана. Ограничения коснулись более двух десятков физических и юридических лиц, а также ряда судов. В Вашингтоне заявили, что все они были причастны к экспорту иранской нефти и природного газа.