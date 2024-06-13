Санкції проти Московської Біржі: Росії ускладнять доступ до ринків капіталу

Потужним ударом по інфраструктурі Росії стануть персональні блокуючі санкції проти Московської Біржі (MOEX) . Це має суттєво ускладнити доступ Москви до ринків капіталу й проведення розрахунків.

Нові санкції

Голова Національного банку України Андрій Пишний прокоментував нову хвилю санкцій США проти Росії та її союзників.

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Андрій Пишний Голова Національного банку України Ми з командою проаналізували новий масштабний санкційний пакет США щодо росії. І от що варто відзначити. Персональні блокуючі санкції проти Московської Біржі – це, безумовно, потужний удар по фінансовій інфраструктурі РФ, що значно ускладнить доступ росії до ринків капіталу та проведення розрахунків.

Ще одним акцентом цього пакету санкцій є суттєве підвищення ризику вторинних санкцій для іноземних банків.

Указ Президента США № 14114 у грудні 2023 року запровадив можливість застосування вторинних санкцій США до іноземних фінансових установ, які проводять/сприяють проведенню транзакцій або надають послуги особам, пов’язаним із військово-промисловою базою РФ. Відтепер для цілей застосування вторинних санкцій США будь-яка особа, до якої застосовано санкції США в межах санкційної програми щодо Росії, вважається пов’язаною з російським військово-промисловим сектором,

– написав він.

Тож тепер Мінфін США стежить за діяльністю усі іноземні банки, що були помічені у співпраці з Росією.

Важливими є і секторальні санкції, тобто заборона на постачання низки ІТ-послуг й, відповідно, закриття доступу Росії до провідних технологічних рішень від американських постачальників.

Ми бачимо ще одне свідчення лідерства США у підтримці України. Я певен, що у глобальному санкційному напрямі Америка й надалі задаватиме тренди. А Україна із такими потужними партнерами впевнено рухатиметься до кінцевої мети – повної фінансової ізоляції Росії,

– пояснив Пишний.

Що ще увійшло у пакет санкцій

Важливим кроком стало оприлюднення Сполученими Штатами нових санкцій проти Росії. До санкційного списку потрапила Московська біржа, ключовий гравець на російському ринку торгівлі валютою та первинних розміщень акцій російських компаній, серед інших суб'єктів господарювання. Це рішення знаменує собою помітну ескалацію напруженості у відносинах між двома країнами.

Також туди потрапили Національний розрахунковий депозитарій та Національний кліринговий центр. Тобто внесення до цього списку означає ізоляцію від доларової системи.

Московська біржа вже повідомила, що з 13 червня не проводитиме торги доларом США та євро.