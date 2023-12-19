Почне січень без російської нафти: Болгарія введе нову заборону у 2024 році

Болгарія припинить експортувати паливо виготовлене з російської нафти. Уже ухвалено відповідний закон.

Болгарія відмовилася від російського палива

Таким чином Болгарія заборонила вийняток заборони ЄС щодо імпорту російської нафти. До слова він мав бути скасований 1 жовтня 2024 року.

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Цю заборону з вийнятком Єврокомісія наклала ще у 2022 році через специфічне розташування країни.

До 31 грудня цього року Національне митне агентство Болгарії має провести інвентаризацію складів й перевірити наявні обсяги палива і сирої нафти. Якщо знайдуть паливо, яке не можна буде продати з етичних міркувань, його експортують за відповідною процедурою встановленою ЄС.

Поки законодавство ЄС не встановить положення щодо визначення походження природного газу, Болгарія скасувала торговий збір імпорт і транзит російського ресурсу.

Ще в кінці вересня влада Болгарії схвалила поступову відмову від російської нафти. Таким чином країна хотіла долучитися до санкцій проти Росії.