Почне січень без російської нафти: Болгарія введе нову заборону у 2024 році
Джерело:ВТА
Болгарія припинить експортувати паливо виготовлене з російської нафти. Уже ухвалено відповідний закон.
Болгарія відмовилася від російського палива
Таким чином Болгарія заборонила вийняток заборони ЄС щодо імпорту російської нафти. До слова він мав бути скасований 1 жовтня 2024 року.
Читайте також Вступ України до ЄС прискорить розвиток нашої економіки: ВВП зросте на 2%Нагадаємо! Цю заборону з вийнятком Єврокомісія наклала ще у 2022 році через специфічне розташування країни.
До 31 грудня цього року Національне митне агентство Болгарії має провести інвентаризацію складів й перевірити наявні обсяги палива і сирої нафти. Якщо знайдуть паливо, яке не можна буде продати з етичних міркувань, його експортують за відповідною процедурою встановленою ЄС.
Поки законодавство ЄС не встановить положення щодо визначення походження природного газу, Болгарія скасувала торговий збір імпорт і транзит російського ресурсу.Зверніть увагу! Ще в кінці вересня влада Болгарії схвалила поступову відмову від російської нафти. Таким чином країна хотіла долучитися до санкцій проти Росії.