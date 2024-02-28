Китай більше не співпрацює з російською платіжною карткою "Мір"

Після введення санкцій США, Китай припинив використання платіжної картки "Мір". У Росії карти китайської платіжної системи UnionPay, які були пов'язані з Huawei Pay, припинили працювати.

Чому Китай обриває зв'язки з російськими картками

Користувачі тепер не можуть здійснювати оплату за допомогою цих карт у місцевих магазинах через термінали, передають російські ЗМІ. Ці обмеження можуть бути результатом санкцій США проти російської Національної системи платіжних карток, яка обробляє всі транзакції з карток UnionPay у Росії.

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Представники Huawei заявили, що через зміни в роботі постачальника платіжних послуг Huawei Pay недоступний для користування на території Росії. Вони також повідомили, що наразі не мають інформації про можливість відновлення доступу.

Крім того, за межами Росії карти "МІР-UnionPay" россільгоспбанку припинили свою роботу, повідомили в кредитній організації. Однак звичайні карти UnionPay продовжують працювати без змін.

! Після відходу Visa і Mastercard з Росії, UnionPay залишається одним з останніх способів оплати за кордоном для росіян.

Географія розповсюдження китайської платіжної системи охоплює 183 країни. Часто її використовують туристи в ОАЕ та Туреччині. Офіційно UnionPay не приєднувався до санкцій.

Китай і санкції

Раніше 24 Канал повідомляв, що попри введення санкцій, Китай активно продовжує постачати товари подвійного призначення до Росії. Тільки за минулий рік Пекін збільшив обсяг товаропотоку на мільярд доларів.

Нові обмеження з боку США у сфері російського автопрому зачепили виробників лімузинів, включно з тими, які використовувалися Путіним.

! Китай значно збільшив постачання для окупантів — на 47% у порівнянні з попереднім роком. Всього за 2023 рік обсяг китайського експорту до Росії досяг рекордних 111 мільярдів доларів, що на 65% більше, ніж у 2021 році, перед вторгненням.

Лідерами з експорту до Росії стали високотехнологічні товари, такі як комп'ютери, компресори, верстати, запчастини, турбіни, та оптичні прилади.

! У 2022 році Росія займала 16 місце за обсягом китайського експорту, але вже перебуває на 7 місці.