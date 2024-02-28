Китай больше не сотрудничает с российской платежной картой "Мир"

После введения санкций США, Китай прекратил использование платежной карты "Мир". В России карты китайской платежной системы UnionPay, которые были связаны с Huawei Pay, прекратили работать.

Почему Китай обрывает связи с российскими карточками

Пользователи теперь не могут осуществлять оплату с помощью этих карт в местных магазинах через терминалы, передают российские СМИ. Эти ограничения могут быть результатом санкций США против российской Национальной системы платежных карт, которая обрабатывает все транзакции с карт UnionPay в России.

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Представители Huawei заявили, что из-за изменений в работе поставщика платежных услуг Huawei Pay недоступен для пользования на территории России. Они также сообщили, что пока не имеют информации о возможности восстановления доступа.

Кроме того, за пределами России карты "МИР-UnionPay" россельхозбанка прекратили свою работу, сообщили в кредитной организации. Однако обычные карты UnionPay продолжают работать без изменений.

! После ухода Visa и Mastercard из России, UnionPay остается одним из последних способов оплаты за рубежом для россиян.

География распространения китайской платежной системы охватывает 183 страны. Часто ее используют туристы в ОАЭ и Турции. Официально UnionPay не присоединялся к санкциям.

Китай и санкции

Ранее 24 Канал сообщал, что несмотря на введение санкций, Китай активно продолжает поставлять товары двойного назначения в Россию. Только за прошлый год Пекин увеличил объем товаропотока на миллиард долларов.

Новые ограничения со стороны США в сфере российского автопрома задели производителей лимузинов, включая те, которые использовались Путиным.

! Китай значительно увеличил поставки для оккупантов - на 47% по сравнению с предыдущим годом. Всего за 2023 год объем китайского экспорта в Россию достиг рекордных 111 миллиардов долларов, что на 65% больше, чем в 2021 году, перед вторжением.

Лидерами по экспорту в Россию стали высокотехнологичные товары, такие как компьютеры, компрессоры, станки, запчасти, турбины, и оптические приборы.

! В 2022 году Россия занимала 16 место по объему китайского экспорта, но уже находится на 7 месте.