Співпраця з Китаєм

Російський міністр фінансів Антон Сілуанов повідомив одному з російських ЗМІ, що переговори з китайськими партнерами тривають уже довгий час. Він додав, що Москва готова розпочати тестування платежів у цифрових валютах з Китаєм або країнами Євразійського економічного союзу та буде сприяти цій ідеї серед своїх партнерів.

Він повторив позицію Росії, що будь-які дії з російськими активами за кордоном отримають симетричну відповідь у Москві.

Цю заяву пов'язують з тим, що Європейський Союз і країни Великої сімки заморозили близько 300 мільярдів євро активів російського центрального банку після вторгнення Росії в Україну у 2022 році. ЄС і G7 вже понад рік обговорюють, як ці кошти можуть бути використані.

Ми слідкуємо за рішеннями західних країн: ми заморозили не менше (ніж вони),

— наголосив Сілуанов.

Він також зазначив, що бюджет Росії перебуває "під контролем" з доходами, які надходять в більших обсягах, ніж очікувалося цього року. Видатки здійснюються повільніше, ніж торік, завдяки строгішому контролю за авансовими платежами та обґрунтуванням витрат.

Китай не хоче проводити російські трансакції

Днями 24 Канал повідомляв, що три найбільші китайські банки відмовляються проводити платежі від російсьаких фінустанов. Йдеться про Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank та Bank of China.

Це рішення було обумовлено занепокоєнням щодо можливості потрапляння під вторинні санкції. Попри те, що фінансові операції з країнами на кшталт Китаю, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів стають ускладненими, існують альтернативні методи здійснення платежів.

ICBC та CCB відмовляються приймати будь-які платежі від банків, що потрапили під санкції, незалежно від використовуваної системи переказу, як-от SWIFT, російська СПФС або китайська CIPS. Такі дії китайських банків зумовлені внутрішніми політиками.