Про це 24 Каналу розповів політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман, зауваживши, що Китай зацікавлений у закінченні війни в Україні. Вся ця ситуація б'є по світовій економіці. Відповідно це впливає і на Китай.

Дивіться також Будапештський меморандум – урок для України: як не повторити помилок у нових безпекових угодах

Чому Росія відправила Мєдвєдєва

Як вважає Ейдман, Пекін зацікавлений, аби світова економіка розвивалася. Якщо почнуться проблеми, то від того постраждає сам Китай.

Я думаю, що китайці зацікавлені в зупинці війни. Вона завдає удару по світовій економіці. Китай періодично з'ясовує стосунки з США та навіть з ЄС. Але там все одно зацікавлені, щоб світова економіка була в ажурі. Інакше не будуть купувати китайські товари. І вона залишається наодинці з великим виробництвом, яке може існувати лише з можливостями для експорту,

– підкреслив Ейдман.

Цілком ймовірно, що в Китаї викликали когось з Росії "на килим". Вже була заява Сі Цзіньпіна про війну в Україні, де закликали піти на "розрядку". Але Росія демонструє, що не хоче закінчувати війну. Тому вони відправили Мєдвєдєва в Китай.

Путін відправив найбільш відмороженого персонажа, щоб Сі зрозумів, що Путін не хоче заморожувати війну. Якби там хотіли про щось домовлятися, то відправили б адекватнішого персонажа,

– зауважив Ейдман.

Пекін зацікавлений, аби Путін зберіг свою владу. Диктатор довів Росію до того, що вона стала сировинним придатком Китаю.