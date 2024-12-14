Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, заметив, что Китай заинтересован в окончании войны в Украине. Вся эта ситуация бьет по мировой экономике. Соответственно это влияет и на Китай.

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Почему Россия отправила Медведева

Как считает Эйдман, Пекин заинтересован, чтобы мировая экономика развивалась. Если начнутся проблемы, то от этого пострадает сам Китай.

Я думаю, что китайцы заинтересованы в остановке войны. Она наносит удар по мировой экономике. Китай периодически выясняет отношения с США и даже с ЕС. Но там все равно заинтересованы, чтобы мировая экономика была в ажуре. Иначе не будут покупать китайские товары. И она остается наедине с большим производством, которое может существовать только с возможностями для экспорта,

– подчеркнул Эйдман.

Вполне вероятно, что в Китае вызвали кого-то из России "на ковер". Уже было заявление Си Цзиньпина о войне в Украине, где призвали пойти на "разрядку". Но Россия демонстрирует, что не хочет заканчивать войну. Поэтому они отправили Медведева в Китай.

Путин отправил наиболее отмороженного персонажа, чтобы Си понял, что Путин не хочет замораживать войну. Если бы там хотели о чем-то договариваться, то отправили бы более адекватного персонажа,

– заметил Эйдман.

Пекин заинтересован, чтобы Путин сохранил свою власть. Диктатор довел Россию до того, что она стала сырьевым придатком Китая.