Тепер тільки голубами: росіянам можуть заборонити робити перекази за кордон

Для Росії можуть заблокувати можливість здійснювати міжнародні грошові перекази. Це стосується як бізнесу, так і звичайних громадян.

Росіянам можуть заборонити робити міжнародні перекази

Міжнародна група боротьби з фінансовими злочинами (FATF) розглядає можливість заблокувати платежі з Росії. Про це для пропагандистських медіа повідомив директор Банківського інституту НДУ ВШЕ Василь Солодков. Він вважає, що це зумовлено тісними відносинами між Росією та Іраном.

Читайте також Чи крала Росія українську "Мавку": творці мультфільму чесно відповіли

Якщо такі зміни будуть запроваджені країна-агресор не зможе розплачуватися за імпорт та отримувати гроші за експорт. Прості росіяни теж не зможуть здійснювати транзакції.

Раніше FATF заблокувала міжнародні транзакції з М'янми, Північної Кореї та Ірану. Це фактично зупинило роботу їх бізнесу за кордоном.

Журналісти російського медіа запитали у місцевих "експертів" про ситуацію, яка склалася. Вони прогнозують, що ніякої заборони не введуть, тому що інші країни не зможуть купувати товари з Росії.

Польща заморозила активи Росії на 1 мільярд євро