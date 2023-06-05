Россиянам могут запретить делать международные переводы

Международная группа по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF) рассматривает возможность заблокировать платежи из России. Об этом для пропагандистских медиа сообщил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Он считает, что это обусловлено тесными отношениями между Россией и Ираном.

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Если такие изменения будут введены, страна-агрессор не сможет расплачиваться за импорт и получать деньги за экспорт. Простые россияне тоже не смогут совершать транзакции.

Напомним! Ранее FATF заблокировала международные транзакции из Мьянмы, Северной Кореи и Ирана. Это фактически остановило работу их бизнеса за границей.

Журналисты российского медиа спросили у местных "экспертов" о сложившейся ситуации. Они прогнозируют, что никакого запрета не введут, потому что другие страны не смогут покупать товары из России.

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