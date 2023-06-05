Россиянам могут запретить делать международные переводы
Международная группа по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF) рассматривает возможность заблокировать платежи из России. Об этом для пропагандистских медиа сообщил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Он считает, что это обусловлено тесными отношениями между Россией и Ираном.
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Если такие изменения будут введены, страна-агрессор не сможет расплачиваться за импорт и получать деньги за экспорт. Простые россияне тоже не смогут совершать транзакции.
Журналисты российского медиа спросили у местных "экспертов" о сложившейся ситуации. Они прогнозируют, что никакого запрета не введут, потому что другие страны не смогут покупать товары из России.
Польша заморозила активы России на 1 миллиард евро
- В польском Сейме сейчас активно обсуждаются поправки к Конституции, в частности, касающиеся уже замороженных российских денег на территории страны.
- Как сообщил заместитель министра Лукаш Шрайбер, общая сумма замороженных Польшей активов российских олигархов уже превышает миллиард евро.
- В связи с внесенными поправками, проект снова был направлен в чрезвычайную комиссию для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Конституцию. Замороженные средства предлагают передать пострадавшим от войны украинцам.