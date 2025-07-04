Стало відомо, коли можуть ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії

Новий пакет санкцій проти Росії від ЄС можуть ухвалити найближчим часом Це відбудеться завдяки тому, що зі Словаччиною, схоже, вдалося домовитися.

Коли ухвалять нові санкції проти Росії

Євросоюзу вдалося домовитися зі Словаччиною для подальшого ухвалення пакету, повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Юзвяка.

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Схоже, що Словаччина сьогодні отримала необхідні запевнення від Єврокомісії щодо поступової відмови від російської енергетики до кінця 2027 року. Це може призвести до схвалення наступного пакету санкцій (18-го) вже незабаром,

– повідомив журналіст.

Позиція Угорщини та Словаччини щодо санкцій

Словаччина та Угорщина блокують затвердження 18 пакету санкцій проти Росії, зокрема Угорщина не висуває конкретних умов.

Угорщина та Словаччина завжди аргументували своє небажання жорстоко діяти проти Росії необхідністю дочекатись на озвучення позиції Сполучених Штатів Америки.

На думку Івана Уса, і Віктор Орбан, і Роберт Фіцо були впевнені, що США не будуть запроваджувати нові санкції проти Росії, а отже і ЄС начебто теж не потрібно це робити. Якщо у Білому домі змінять позицію щодо цього, то це, безумовно, вплине на Європейську комісію.

Якщо Угорщина і Словаччина й далі перешкоджатимуть впровадженню обмежень проти країни-агресорки, то у Європейському Союзі є механізми, які на деякий час можуть обмежити право на голосування та вето для цих країн. Це, ймовірно, вплине на їхніх лідерів, однак чи підуть на такий крок у ЄС поки невідомо.