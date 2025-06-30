Чому Угорщина блокує 18 пакет санкцій разом зі Словаччиною

Як розповів дипломат однієї із ключових держав ЄС кореспондентці "Європейської правди", Угорщина наполягає на тому, що затвердження 18 пакету санкцій варто відкласти, передає 24 Канал.

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Цікаво, що метою Словаччини щодо блокади санкцій є отримання гарантій від Єврокомісії щодо наслідків від відмови російського газу з 2028 року. Натомість Угорщина не висувала конкретних умов.

Крім того, дипломат додав, що очікувати, що обговорення нового пакета санкцій на рівні послів ЄС поновиться до того, як відбудеться візит делегації Єврокомісії в Братиславу 3 липня, не варто.

Зауважте! Прем'єр-міністр Словаччини, Роберт Фіцо, у день саміту ЄС мав особисту розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Однак після цього Фіцо продовжив виступати проти затвердження 18 пакету санкцій щодо Росії.

Які обмеження представлені у 18 пакеті

Новий пакет обмежень для Росії зосереджений, перш за все, на енергетичному секторі країни, а також на банківському секторі. Туди входять такі санкції: