Президент Володимир Зеленський офіційно ввів у дію свіже рішення РНБО, яке завдає прямого удару по російській військовій логістиці. Йдеться про блокування роботи семи морських суден із тіньового флоту Росії та санкції проти шести російських посадовців.

По кому вдарив новий санкційний пакет

Підсанкційні судна під російським прапором регулярно перевозили величезні партії зброї, боєприпасів та військової техніки для армії ворога, про що вказано на сайті ОП.

Більшість із цих кораблів належать компаніям ТОВ "М лізинг" та ТОВ "МГ-флот", які вже перебувають у чорних списках ЄС, США, Великої Британії та інших союзників.

Ці сім суден регулярно возять російській армії зброю, боєприпаси та техніку. Санкції повинні обмежити можливість суден заходити в порти й отримувати необхідні послуги,

– підкреслив уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Зверніть увагу! Він також анонсував наступний крок – персональні санкції проти капітанів цих кораблів.

Друга частина санкційного удару спрямована на російських чиновників, які діють від імені "влади" на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Запоріжжя та в Криму. Серед них:

заступниця керівника Федеральної служби судових приставів РФ Валентина Казакова; начальник Головного управління МВС Росії по Краснодарському краю Олег Агарков.

Наголошується, що примусова паспортизація залишається головним інструментом Кремля для тотального контролю над населенням та незаконної постановки українців на військовий облік. Росіяни шантажують людей: без паспорта країни-агресорки неможливо отримати медичну допомогу, пенсію чи роботу, а також існує реальна загроза викрадення дітей.

Як наголосив Володимир Зеленський, санкційний тиск є тим фактором, який найбільше сприяє створенню у Росії мотиву закінчити війну, тому Україна передасть усі дані партнерам для глобальної синхронізації цих обмежень.

Нагадаємо, що проти Росії запроваджують обмеження й партнери України. Зокрема, в ЄС анонсували 22-й пакет санкцій. Його мають представити найближчим часом.