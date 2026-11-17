Кого затронул новый пакет санкций

Подсанкционные суда под российским флагом регулярно перевозили огромные партии оружия, боеприпасов и военной техники для армии врага, что указано на сайте ОП.

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Большинство из этих судов принадлежат компаниям ООО "М-лизинг" и ООО "МГ-флот", которые уже находятся в черных списках ЕС, США, Великобритании и других союзников.

Эти семь судов регулярно возят российской армии оружие, боеприпасы и технику. Санкции должны ограничить возможность судов заходить в порты и получать необходимые услуги– подчеркнул уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Обратите внимание! Он также анонсировал следующий шаг – персональные санкции против капитанов этих кораблей.

Вторая часть санкционного удара направлена на российских чиновников, действующих от имени "властей" на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской областей, Запорожья и в Крыму. Среди них:

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заместитель руководителя Федеральной службы судебных приставов РФ Валентина Казакова; начальник Главного управления МВД России по Краснодарскому краю Олег Агарков.

Отмечается, что принудительная паспортизация остается главным инструментом Кремля для тотального контроля над населением и незаконной постановки украинцев на воинский учет. Россияне шантажируют людей: без паспорта страны-агрессора невозможно получить медицинскую помощь, пенсию или работу, а также существует реальная угроза похищения детей.

Как подчеркнул Владимир Зеленский, санкционное давление является тем фактором, который больше всего способствует формированию у России мотива для прекращения войны, поэтому Украина передаст все данные партнерам для глобальной синхронизации этих ограничений.

Напомним, что против России вводят ограничения и партнеры Украины. В частности, в ЕС анонсировали 22-й пакет санкций. Его должны представить в ближайшее время.