Против кого введены новые санкции

Указы, которыми введены в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, подписал Владимир Зеленский, о чем говорится на сайте ОП.

В первый санкционный список вошли 70 россиян. Они причастны к производству баллистических ракет "Искандер-М" и "Циркон". Именно ими Россия наносит массированные удары по украинским городам и населенным пунктам, убивая людей и уничтожая инфраструктуру.

В ответ на атаки Украина вводит санкции против ключевых сотрудников предприятий российского ОПК и химической отрасли, участвующих в организации непрерывного промышленного цикла по производству баллистического оружия.

Среди них – работники Воткинского завода, Института машиностроения имени В. В. Бахирева, предприятий "Радар ММС", "Гранит-Электрон", "Анозит", "Авиатек", "Метафракс Кемикалс", "Алтай", "Невинномысский Азот", "Азот", заводов "Салют", "Стрела", "ВНИИР-Прогресс", "Машиностроитель", "Авангард", имени Свердлова и имени Морозова, Воскресенского агрегатного завода, а также научно-исследовательских институтов "Полюс" и "Субмикрон".

Обратите внимание! Все эти предприятия уже находятся под санкциями Украины и частично – США, Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Австралии, Японии, Канады и Новой Зеландии.

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Украина планирует работать с партнерами не только над полной синхронизацией санкций против этих объектов, но и против их ключевых сотрудников.

Владислав Власюк Советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Предприятия, производящие "Искандеры" и "Цирконы", уже давно находятся под санкциями Украины и большинства партнеров. Но ракеты собирают конкретные люди: инженеры, технологи, руководители производства. Теперь мы вносим в санкционный список и их – 70 ключевых работников ракетной цепочки, от химических заводов, поставляющих компоненты топлива и взрывчатки, до сборочных цехов Воткинска. Каждый, кто производит ракеты для ударов по украинским городам, должен понимать: ответственность персональная, и она не минует.

В санкционном пакете лиц, помогающих России обходить санкции в финансовой сфере, 28 физических и 27 юридических лиц. Среди них компании – операторы криптобирж, сервисы обмена криптовалют, их руководители и владельцы.

Ограничения также введены в отношении руководителей и владельцев компаний, входящих в теневую банковскую сеть A7 и публично предлагающих инструменты обхода финансовых санкций.

Обратите внимание! Ранее санкции против сети А7 ввели Соединенные Штаты Америки.

Еще одним решением санкции применены:

против 10 физических и 21 юридического лица;

а также против двух морских судов, которые являются пособниками России и действуют в ее интересах на временно оккупированных территориях Украины.

Они финансируют эту неспровоцированную и агрессивную войну России против Украины и украинского народа, разворовывают наши природные ресурсы и распространяют российскую пропаганду,

– говорится на сайте ОП.

Это, в частности, коллаборационисты, служащие агрессору.

Среди них также предприятия, которые предоставляют услуги в сфере интернета и телевидения, осуществляют геологическую разведку, производят электронику и металлическую продукцию на временно оккупированных Россией территориях Украины.

Напомним, что в понедельник, 12 октября, Европейский Союз ввел самое масштабное расширение санкционного списка против России. В список вошло почти 1 600 новых позиций.