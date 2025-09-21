З початку війни Росії проти України Захід запровадив економічні санкції, спрямовані на те, щоб зменшити прибутки Москви від продажу нафти. Але тепер, коли Європа оголошує вже 19-й пакет санкцій, постає неприємна реальність.

Росія швидко знайшла спосіб, як обійти обмеження та продовжити заробляти на нафті, попри обмеження цін і заборону імпорту. Вона створила величезний флот зі застарілих суден, які таємно транспортують паливо на віддалені ринки, передає 24 Канал із посиланням на NYT.

Які наслідки мають санкції Заходу проти Росії?

Стрімке розширення "тіньового флоту" має серйозні та потенційно довготривалі наслідки. Ненадійні судна становлять серйозну екологічну загрозу, а також сприяють формуванню великої нелегальної економіки морських перевезень, яка може зберегтись навіть після завершення війни. Це створює можливість для країн – таких як Росія та Іран – продовжувати порушувати міжнародні правила, постачаючи нафту до таких держав, як Китай та Індія.

За словами експерта з морської безпеки Яна Ралбі, західні "санкції не вивели росіян з бізнесу, вони вивели їх з легального бізнесу".

Зверніть увагу! За даними дослідницької компанії S&P Global Market Intelligence, тіньовий флот зараз становить близько 17% усіх використовуваних танкерів для перевезення нафти. На початку 2025 року в ньому налічувалося 940 суден, що на 45% більше, ніж роком раніше.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже існували судна з сумнівною власністю та методами перевезень. Але після початку війни вони стали значно поширенішими.

У 2022 році Європа заборонила імпорт російської нафти морським шляхом, тож Москва змушена була шукати нові ринки – Індію та Китай. Через довші маршрути до далеких портів виникла потреба в більшій кількості суден.

Росія також прагнула обійти обмеження на ціну. Країни "Групи семи", ЄС та Австралія заборонили надавати страхування та інші послуги, якщо російська нафта продавалась дорожче за 60 доларів за барель. Згодом ЄС та Велика Британія знизили цю межу ще більше.

У відповідь російські судна почали використовувати фіктивне страхування або обходитися взагалі без нього, переходити під прапори третіх країн і подавати неправдиві координати, щоб приховати походження вантажу.

У результаті стало складніше визначити, що нафта походить із Росії, що дало покупцям зручну лазівку для заперечення очевидного.

Ці судна стали критично важливими для нафтової економіки Росії, але водночас – джерелом ризику масштабного витоку нафти або іншої морської катастрофи. За даними S&P, середній вік суден тіньового флоту – близько 20 років, тоді як середній вік загального нафтового флоту – 13 років.

"Відсутність страхування у поєднанні зі старими суднами лише збільшує ризик екологічної катастрофи", – зазначає Наталія Гозак, керівниця офісу Greenpeace в Україні.

Але екологія – не єдина загроза. Підозрюється, що деякі з цих суден займаються підводним саботажем – пошкоджують трубопроводи чи кабелі. Крім того, тіньовий флот зменшив ефективність цінової стелі, зазначається в останньому звіті Рахункової палати США. Це дозволяє Росії і далі отримувати прибутки та фінансувати війну.

У чому тоді сенс санкції проти російської нафти?

Утім, прихильники санкцій вважають, що вони не є помилкою.

Бен Гарріс, колишній представник Міністерства фінансів США, зазначає, що санкції, хоч і недосконалі, однаково завдають Росії збитків.

Транспортування нафти в Китай чи Індію дороге, як і утримання тіньового флоту. За його словами, справжній виклик, пов'язаний із санкціями, полягає у контролі за їх виконанням.

Наразі країни продовжують вводити додаткові санкції, щоб протидіяти тіньовому флоту.

Санкції – неідеальне рішення. Судна тіньового флоту вміло обходять заборони – перевантажують нафту в морі або часто змінюють прапор. Однак, обмеження – це краще, ніж нічого.

Що відомо про останні санкції проти Росії?