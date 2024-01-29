Рада ЄС продовжила економічні санкції проти Росії ще на пів року

Рада Європи продовжила санкції проти Росії ще на найближчі 6 місяців, до 31 липня 2024 року. Йдеться про весь перелік санкцій: як тих, що були введені з 2014 року, так і тих, які були розширені з 2022 року.

Які обмеження спрямовані на Росію

Теперішні санкції включають широкий спектр секторальних заходів, серед яких обмеження в торгівлі, фінансах, технологіях, товарах подвійного використання, промисловості, транспорті та товарах розкоші.

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Також до них входять:

заборона на імпорт або транзит морської нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС;

виключення декількох російських банків з системи SWIFT;

припинення мовлення та ліцензій кількох пропагандистських ЗМІ, підтримуваних Кремлем.

Крім того, були введені специфічні заходи для посилення здатності ЄС протидіяти уникненню санкцій.

Контекст

! В Раді ЄС вважають, що допоки Росія своїми незаконними діями продовжує порушувати зобов’язання за міжнародним правом, є доцільним утримувати в силі всі заходи, введені ЄС, та за потреби вживати додаткових заходів.

31 липня 2014 року Рада прийняла Рішення щодо обмежувальних заходів у зв'язку з діями Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні. Окрім економічних санкцій проти Росії, ЄС застосував різні типи заходів у відповідь на дестабілізаційні дії Росії проти України.

Серед них:

обмеження економічних відносин з незаконно анексованим Кримом та Севастополем, а також з територіями України в областях Донецьк, Херсон, Луганськ та Запоріжжя, які не контролюються урядом;

індивідуальні обмежувальні заходи (заморожування активів та обмеження на подорожі) щодо широкого кола осіб та організацій, а також дипломатичні заходи.

З 24 лютого 2022 року ЄС прийняв 12 безпрецедентних та жорстких пакетів санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. У своїх висновках, затверджених 14 – 15 грудня 2023 року, Європейська Рада повторно засудила війну агресії Росії проти України, яка є явним порушенням Статуту ООН.