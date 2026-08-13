"Головне завдання – не дати Росії часу на адаптацію": у Зеленського прокоментували санкції

За останні кілька тижнів союзники України ухвалили нові важливі санкційні рішення. Серед них Велика Британія, Євросоюз, Канада, Нова Зеландія та Швейцарія.

Які санкції запровадили союзники України проти Росії

Наприклад, Лондон у новому пакеті розширив обмеження проти фінансового сектору та енергетики, про що нагадав радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Владислав Власюк Уповноважений Президента з питань санкційної політики Під санкції потрапив "Ozon Банк" (чий додаток уже вилучено з Google Play), а серед іноземних компаній – індійська Frion Ship Management LLP, яка сприяла передачі Росії газовоза Arctic Express. Крім цього, під обмеження потрапила низка інших банків, підприємств ВПК та суден "тіньового флоту".

Крім того, паралельно Європейський Союз запровадив персональні санкції проти керівників заводів, які виготовляють системи для ракет "Іскандер-М" та "Сармат".

Швейцарія внесла до списків топменеджмент "Ростеху" та Об'єднаної суднобудівної корпорації.

Канада заблокувала діяльність виробника броньовиків Streit Group, чию техніку використовує Росгвардія.

Нова Зеландія у 36-му пакеті обмежила кіберструктури, причетні до депортації українських дітей, та суб'єктів з Ірану та КНДР, які підтримують Кремль для продовження війни проти України.

Дякую нашим партнерам за конструктивну співпрацю. Наше головне завдання зараз – не дати ворогу часу на адаптацію,

– зазначив Власюк.

Він додав, що Україна вже аналізує, куди саме росіяни намагатимуться перенести свої нові фінансові та логістичні ланцюжки, щоб оперативно надати партнерам матеріали для наступних санкційних пакетів.

Нагадаємо, що Сполучені Штати запровадили нові санкції проти низки підрозділів Міністерства оборони. Обмеження запровадили проти компаній та п'яти осіб.

Водночас ЄС нещодавно запровадив 21-й пакет санкцій проти Росії. Однак ухвалювати їх стає все складніше.