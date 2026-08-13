Какие санкции ввели союзники Украины против России

Например, Лондон в новом пакете расширил ограничения в отношении финансового сектора и энергетики, о чем напомнил советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Владислав Власюк Уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Под санкции попал "Ozon Банк" (чье приложение уже удалено из Google Play), а среди иностранных компаний – индийская Frion Ship Management LLP, которая содействовала передаче России газовоза Arctic Express. Кроме того, под ограничения попал ряд других банков, предприятий ВПК и судов "теневого флота".

Кроме того, параллельно Европейский Союз ввел персональные санкции против руководителей заводов, производящих системы для ракет "Искандер-М" и "Сармат".

Швейцария внесла в списки топ-менеджмент "Ростеха" и Объединенной судостроительной корпорации.

Канада заблокировала деятельность производителя броневиков Streit Group, технику которого использует Росгвардия.

Новая Зеландия в 36-м пакете санкций ограничила деятельность киберструктур, причастных к депортации украинских детей, а также субъектов из Ирана и КНДР, поддерживающих Кремль в продолжении войны против Украины.

Благодарю наших партнеров за конструктивное сотрудничество. Наша главная задача сейчас – не дать врагу времени на адаптацию,

– отметил Власюк.

Он добавил, что Украина уже анализирует, куда именно россияне будут пытаться перенести свои новые финансовые и логистические цепочки, чтобы оперативно предоставить партнерам материалы для следующих санкционных пакетов.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Напомним, что Соединенные Штаты ввели новые санкции против ряда подразделений Министерства обороны. Ограничения введены в отношении компаний и пяти физических лиц.

В то же время ЕС недавно ввел 21-й пакет санкций против России. Однако принимать их становится все сложнее.