Что известно о новых санкциях ЕС против России

ЕС ввел санкции в отношении пяти лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом, о чем сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Кая Каллас Глава европейской дипломатии Каждая новая атака на Украину – это еще одна причина для Европы еще больше усилить давление на Россию. В ответ на недавнюю серию российских авиаударов ЕС сегодня ввел санкции против пяти лиц, причастных к российскому военно-промышленному комплексу.

Каллас добавила, что российская армия увязла на поле боя, поэтому Москва еще больше наращивает свою кампанию террора против мирного населения.

ЕС должен и впредь усиливать давление на Россию, пока Москва не прекратит свою войну,

– отметила Кая Каллас.

Напомним, что Европейский Союз регулярно вводит ограничения против России. В частности, 21-й пакет санкций был принят в прошлом месяце – 23 июля.

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Кроме того, ограничения уже вводились против России в связи с атаками. Речь идет об ударах по Киеву в начале июля. Рада ЕС приняла санкции 17 июля.

Какие еще санкции ввели против России

Великобритания недавно объявила о новых санкциях против России. В список добавили 12 компаний, одно физическое лицо и шесть судов.

Также ограничения ввели Соединенные Штаты. Новые санкции против России будут действовать в течение двух лет.