Що відомо про нові санкції ЄС проти Росії

ЄС запровадив санкції проти п'ятьох осіб, причетних до російського військово-промислового комплексу, про що повідомила глава європейської дипломатії Кая Каллас.

Кая Каллас Глава європейської дипломатії Кожна нова атака на Україну — це ще одна причина для Європи ще більше посилити тиск на Росію. У відповідь на нещодавню серію російських повітряних ударів ЄС сьогодні запровадив санкції проти п'ятьох осіб, причетних до російського військово-промислового комплексу.

Каллас додала, що російська армія загрузла на полі бою, тому Москва ще більше нарощує свою кампанію терору проти мирного населення.

ЄС має й надалі посилювати тиск на Росію, доки Москва не припинить свою війну,

– зазначила Кая Каллас.

Нагадаємо, що Європейський Союз регулярно запроваджує обмеження проти Росії. Зокрема, 21-й пакет санкцій ухвалили минулого місяця – 23 липня.

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Крім того, обмеження вже запроваджувались проти Росії у зв'язку з атаками. Йдеться про удари по Києву на початку липня. Рада ЄС ухвалила санкції 17 липня.

Які ще санкції запровадили проти Росії

Велика Британія нещодавно оголосила нові санкції проти Росії. До списку додали 12 компаній, одну фізичну особу та шість суден.

Також обмеження запровадили Сполучені Штати. Нові санкції проти Росії будуть чинними протягом двох років.