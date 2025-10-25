США готують нові санкції проти ключових секторів економіки Росії, – Reuters

Адміністрація Дональда Трампа готує додаткові санкції проти Росії у разі продовження війни. США також підтримують використання ЄС заморожених російських активів для закупівлі зброї для ЗСУ.

Про це повідомили американці посадовці для Reuters, передає 24 Канал.

Дивіться також Американістка сказала, хто підштовхнув Трампа до санкцій проти Росії

Що відомо про нові санкції проти Росії?

Адміністрація президента США підготувала нові санкції проти Росії та висловила підтримку використання ЄС для заморожених російських активів для закупівлі американської зброї для України.

За даними видання, США розглядають обмеження для банківського сектору та інфраструктури, що постачає нафту на ринок.

Один з американських посадовців зазначив, що очікує від європейських союзників подальших кроків проти Росії, включно з додатковими санкціями або митами.

Українські чиновники запропонували Вашингтону нові заходи, зокрема відключення всіх російських банків від доларової системи. Проте наразі не відомо, наскільки серйозно розглядають ці пропозиції.

Сенат США також відновлює спроби ухвалити давно заблокований двопартійний законопроєкт про санкції, який Трамп готовий підтримати. Однак найближчим часом його запровадження малоймовірне, кажуть посадовці.

В коментарі виданню особа обізнана з внутрішньою динамікою адміністрації Трампа повідомила, що американський лідер готовий підтримати цей пакет, але зазначається, що реалізація у жовтні 2025 року малоймовірна.

Нещодавні санкції проти Росії: коротко про головне