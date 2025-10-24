Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Reliance Industries.

Як індійський холдинг пояснив відмову від імпорту нафти з Росії?

У холдингу заявили, що взяли до відома нещодавні обмеження, які оголосили Європейський Союз, Велика Британія та Сполучені Штати щодо імпорту сирої нафти з Росії та експорту нафтопродуктів до Європи.

Наразі компанія Reliance оцінює наслідки цих обмежень, включно з новими вимогами щодо дотримання нормативних вимог.

Ми будемо дотримуватися вимог ЄС щодо імпорту нафтопродуктів до Європи. Як і завжди, ми будемо повністю дотримуватися будь-яких вказівок індійського уряду з цього приводу,

– йдеться у повідомленні.

В компанії наголосили, що послідовно дотримуються цілей щодо забезпечення енергетичної безпеки Індії. Також холдинг залишається повністю відданим підтримці своєї багаторічної репутації щодо дотримання застосовних санкцій та нормативних меж, і буде адаптувати роботу нафтопереробних заводів для виконання цих вимог.

"Як це заведено в галузі, контракти на постачання змінюються, щоб відображати мінливі ринкові та регуляторні умови. Reliance буде враховувати ці умови, підтримуючи при цьому відносини зі своїми постачальниками", – заявили в Reliance Industries.

У компанії наголосили, що її перевірена часом диверсифікована стратегія постачання нафти продовжуватиме забезпечувати стабільність і надійність роботи нафтопереробних заводів для задоволення внутрішніх і експортних потреб, в тому числі і Європи.

