"Ми розглядаємо всю ситуацію": Трамп припустив, що може вдарити по Росії вторинними санкціями

Президент США Дональд Трамп не виключає введення проти Росії вторинних санкцій. Ці обмеження можливі раніше, ніж закінчиться його дедлайн у 50 днів.

Таку заяву американський лідер зробив під час спілкування з журналістами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Що сказав Трамп щодо санкцій проти Росії?

У президента США запитали, чи планує він запроваджувати вторинні санкції проти Росії. У відповідь на це Трамп заявив:"Ми розглядаємо всю ситуацію. Можливо, нам доведеться ввести вторинні санкції".

Він також не виключив, що такі обмеження можуть запровадити навіть до закінчення встановленого ним терміну в 50 днів.

Нагадаємо, що раніше президент США також пригрозив 100% митами торгівельним російським партнерам. Проте експерти сумніваються, що Дональд Трамп запровадить їх, якщо Путін не погодиться на припинення вогню протягом 50 днів.

Варто зауважити, що масштаби взаємної торгівлі Китаю з Росією становлять майже 250 мільярдів доларів США на рік, включно з величезним імпортом нафти. Це означає, що запровадження нових мит призведе до протистояння Трампа з Пекіном.

Аналітики також заявили, що глава Білого дому навряд чи ризикне відновити конфронтацію з другою за величиною економікою світу через Україну.

Окрім того, як пишуть журналісти, Трамп відомий тим, що встановлює дедлайни, яких не дотримується, що викликає питання про те, чи дійсно діятиме він щодо Путіна так, як сказав, коли закінчиться 50-денний термін.