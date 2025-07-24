Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт.

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Що Трамп думає про санкції проти Росії?

Прессекретарка Білого дому розповіла, що американський лідер Дональд Трамп хоче особисто ухвалювати рішення щодо запровадження санкцій проти Росії через війну, яку та розв'язала проти України.

Президент перебуває в тісному контакті зі своїми союзниками в Сенаті, особливо з Ліндсі Гремом, щодо цього питання. Він завжди підкреслював, що є президентом. Він від самого початку глибоко залучений у цей конфлікт, і тому будь-які рішення з приводу санкцій він хоче залишити за собою,

– сказала Керолайн Левітт.

Вона додала, що розв'язання питання щодо запровадження санкцій проти Росії – це повноваження і право Дональда Трампа, як президента.