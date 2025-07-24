Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

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Что Трамп думает о санкциях против России?

Пресс-секретарь Белого дома рассказала, что американский лидер Дональд Трамп хочет лично принимать решение о введении санкций против России из-за войны, которую та развязала против Украины.

Президент находится в тесном контакте со своими союзниками в Сенате, особенно с Линдси Грэмом, по этому вопросу. Он всегда подчеркивал, что является президентом. Он с самого начала глубоко вовлечен в этот конфликт, и поэтому любые решения по поводу санкций он хочет оставить за собой,

– сказала Кэролайн Левитт.

Она добавила, что решение вопроса о введении санкций против России – это полномочия и право Дональда Трампа, как президента США.