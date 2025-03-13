Важіль впливу на Москву: Трамп не продовжив санкційну лазівку для енергоносіїв Росії, – ЗМІ

Адміністрація Дональда Трампа не продовжила дію ліцензію, яка дозволяла здійснювати операції з російськими банками щодо оплати за енергоресурси. Це один із важелів тиску на Москву.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондента Fox News Едварда Лоуренса. Цю інформацію йому надали обізнані джерела.

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Едвард Лоуренс розповів, що його співрозмовник зазначив, що так звана генеральна ліцензія 8L Міністерства фінансів США, яка дозволяла здійснювати операції, "повʼязані з енергетикою", з 12 підсанкційними банками Росії, закінчилася 12 березня. Після цього Дональд Трамп не продовжував її дію.

Це означає, що європейські країни та наші союзники більше не можуть купувати енергоносії у Росії без накладення санкцій з боку США,

– зазначило джерело.

Співрозмовник переконує, що це така тактика американського президента, щоб припинити російське вторгнення в Україну. Зокрема, обізнане джерело сказало журналісту, що адміністрація президента США зосереджена на припиненні бойових дій і продовженні переговорів про закінчення війни в Україні.

"Знайоме джерело каже, що Сполучені Штати продовжать впроваджувати санкції, які залишаються одним із ключових важелів для досягнення цієї мети", – написав Лоуренс.

Раніше речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Трамп не підтвердив дію генеральної ліцензії. Після цього офіційних коментарів з цього питання не було.

Варто зазначити, що у генеральній ліцензії 8L зазначалося, що виключення для операцій з підсанкційними банками стосуються транзакцій щодо природного газу, нафти й нафтопродуктів, вугілля, урану та відповідних технологій. Фактично генеральна ліцензія дозволяла російським банкам обробляти платежі за російські енергоносії, насамперед нафту.

Станом на 13 березня ліцензія, яку вперше видала адміністрація Джо Байдена в лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення, так і не була поновлена.