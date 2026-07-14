Путіну готують новий удар: Трамп підтримає "пекельні" санкції покійного Грема

Президент США Дональд Трамп підтримає законопроєкт про нові "пекельні" санкції проти Росії. Раніше цю ініціативу активно просував покійний сенатор Ліндсі Грем.

Що Трамп сказав про санкції

Про це в понеділок повідомив представник Білого дому телеканалу CNN.

Підтримка президента може стати тим кроком, на який так чекав Ліндсі Грем, і нарешті дати "зелене світло" законопроєкту про санкції проти Росії.

За кілька днів до раптової смерті Грем разом з іншим сенатором Річардом Блюменталем говорив, що йому зрештою вдалося досягли домовленості з адміністрацією США щодо документа.

Але тоді ще не було відомо, чи Трамп особисто підтримає санкції. Річ у тому, що він нібито й не був проти законопроєкту, але вимагав для себе ширших повноважень, щоб самому вирішувати долю санкцій.

Втім, у понеділок ввечері на запитання журналістки CNN, чи планує він підписати законопроєкт про санкції, Трамп відповів ствердно.

Так, ми це обговорюємо... Ми дуже скоро ухвалимо рішення щодо цього,

– зазначив Трамп.

Що відомо про законопроєкт Грема

Покійний сенатор Ліндсі Грем роками працював над цим законопроєктом, намагаючись добитися його ухвалення.

Документ передбачає жорсткі санкції, які мають ще більше обмежити доходи Росії, за що їх навіть прозвали "пекельними". Зокрема, він надасть президентові США право вводити вторинні мита у розмірі до 500% проти країн, які купують російські енергоресурси.

Лідер більшості республіканців в Сенаті Джон Тун підтвердив, що Білий дім останнім часом активно співпрацював з Гремом над законопроєктом, тому він сподівається на його ухвалення.

Тим часом сенатор Річард Блюменталь хоче пришвидшити процес. Тому планує обговорити з Туном остаточні приготування та терміни, зокрема питання призначення нового сенатора, який замінить Грема як головного автора документа.

Найкращою шаною пам'яті сенатора Грема було б швидке ухвалення цього законопроєкту. Саме про це ми говорили під час нашої останньої розмови з ним минулими вихідними,

– додав Блюменталь.

Нагадаємо, сенатор-республіканець від Південної Кароліни Ліндсі Грем помер у суботу, 11 липня, від розриву аорти. Він був відомий своєю послідовною та активною підтримкою України, а також наполягав на жорсткому ставленні до Росії.