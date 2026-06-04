У Москві такого не чекали: Угорщина різко змінила курс щодо санкцій проти Росії

Угорщина планує підтримати продовження санкцій ЄС проти Росії одразу на цілий рік. Раніше Будапешт, навпаки, неодноразово затягував ухвалення обмежень і ставив в палки колеса Брюсселю під час голосування.

Чому Угорщина підтримає санкції проти Росії

Про це повідомили джерела, обізнані з перебігом переговорів європейських лідерів, пише Bloomberg.

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Таке рішення стане різким розворотам Угорщини і черговим свідченням відходу нового прем’єр-міністра Петера Мадяра від проросійської політики його попередника Віктора Орбана.

Річ у тім, що до цього часу Будапешт ледве погоджувався, щоб санкції Євросоюзу продовжили кожні шість місяців.

Та під час зустрічі послів Євросоюзу цього тижня представники Угорщини приєдналися до тих держав, які відстоюють продовження санкцій проти Москви на рік.

Офіційно цю ініціативу європейських лідерів пізніше цього місяця має представити голова Європейської Ради Антоніу Кошта.

Однак в угорському уряді цю інформацію щодо санкцій завчасно підтверджувати відмовилися.

Втім, джерела зазначають, що нова позиція Будапешта може буде пов'язана з обіцянками, які Мадяр дав виборцям під час передвиборчої кампанії. Тоді він запевняв угорців, що відновить відносини країни з Європейським Союзом.

Віктор Орбан їх суттєво попсував, адже увесь час на посаді глави уряду позиціонував себе як найближчого союзника Москви серед країн ЄС, що не подобалося Брюсселю і викликало чималу напругу.

Ще одним сигналом зближення з Брюсселем стала заява Мадяра в середу ввечері про досягнення домовленості щодо прав угорської меншини в Україні. Саме завдяки цьому Угорщина готова відмовитися від блокування переходу України до наступного етапу переговорів про вступ до Європейського Союзу,

– додає видання.

Зауважте! Для продовження санкцій, які ЄС запровадив проти Росії після повномасштабного вторгнення, потрібна одностайна підтримка всіх 27 держав блоку. Відтак, цей механізм фактично надає кожній країні право вето, чим раніше Угорщина активно користувалася.