Україна вдарила по російській пропаганді та суддях: кого внесли до санкційного списку

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію відповідне рішення РНБО, повідомляє офіційне представництво глави держави.

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У "чорний список" потрапили 29 фізичних осіб і 17 компаній.

Обмеження, зокрема, торкнулися суддів, які брали учать у кримінальному переслідування українців в Росі та в тимчасово окупованому Криму. Також у переліку судді, що заочно засуджували українських політиків, журналістів та активістів.

Серед підсанкційних осіб опинився, наприклад, московський суддя Тимур Вахрамєєв. Він постійно ухвалює рішення проти українських цивільних та добровольців. При цьому у своїх ухвалах керується виключно політичними мотивами, а не законами.

Це він допоміг повністю ізолювати незаконно затриманих журналістів з України. Його руками ув'язнили Вікторію Рощину, яку потім росіяни закатували в полоні.

Тако у новому санкційному пакеті опинилися пропагандистські медіа Росії, які систематично поширюють фейки про Україну у своїх публікаціях, а також керівники цих "видань".

Санкції стосуються:

"Газєти.Ру";

"Лєнти.Ру";

та Спілки журналістів Росії.

Вважаємо, що всі причетні до переслідування українців і поширення російської пропаганди мають відповідати за свої дії. Українські санкції – лише початок, будуть і наступні рішення. Вдячні правозахисним організаціям за інформацію та допомогу в документуванні таких випадків,

– наголосив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Нагадаємо, 9 червня, Європейська комісія представила новий, 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Зокрема, вона запропонувала заморозити механізм коригування цінової "стелі" на російську нафту щонайменше до січня 2027 року.

ЄС планує розширити санкційні списки, додавши ще 30 суден "тіньового флоту"до вже 632, які перебувають під обмеженнями. Також пропонує запровадити обмеження на продаж Росії танкерів для перевезення скрапленого природного газу.

ЄС також розширює заборону на фінансові операції, яка охопить 31 російський банк, а також 20 банків, криптовалютних сервісів і торгівельних платформ у третіх країнах, що сприяли обходу санкцій або співпрацювали з підсанкційними російськими структурами.

Крім того, вперше Європейський Союз пропонує запровадити заборону на в’їзд до країн ЄС для осіб, які проходять службу в лавах російської армії.

Очікується, що так званий "мініпакет" обмежень буде затверджений на засіданні Ради ЄС 15 червня. До нього можуть увійти понад 80 фізичних осіб і компаній, причетних до російського військово-промислового комплексу, порушень прав людини та поширення пропаганди.