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13 липня, 14:15
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Росію покарали за атаки: Британія вдарила санкціями по посібниках Кремля

Ірина Гайдук

Велика Британія запровадила санкції проти Росії та пов'язаних із нею злочинних мереж. Вони здійснювали кібератаки, втручалися у вибори та поширювали антиукраїнську дезінформацію по всій Європі.

Хто потрапив під санкції 

Нові обмеження торкнулися 24 фізичних та юридичних осіб, зокрема кіберзлочинців, які діяли через мережі, пов'язані з російськими спецслужбами, йдеться на сайті британського уряду

  • Російські силовики 

До санкційного списку потрапили троє посадовців Головного управління Генерального штабу ЗС за їхню роль у керівництві кібератаками Росії:

  • В'ячеслав Стафєєв;
  • Іван Сенін;
  • та Іван Касьяненко. 

Зокрема, як йдеться у заяві уряду, кіберпідрозділ ГРУ "Підрозділ 29155" нібито співпрацював із кіберзлочинцями, щоб вербувати хакерів та кіберфахівців. 

Також Лондон разом з державами ЄС офіційно поклав на Центр 16 ФСБ Росії відповідальність за кібератаку на енергомережу Польщі наприкінці 2025 року. Тоді зловмисники ледь не залишити 500 тисяч людей без електроенергії посеред зими. 

  • Санкції проти Lumma Stealer

Велика Британія також оголосила санкції проти осіб, які стоять за шкідливою програмою Lumma Stealer. З її допомогою кіберзлочинці масово зламують електронні пристрої та викрадають конфіденційну інформацію. 

За даними Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA), лише за останні пів року у країні щонайменше 2 100 людей та компаній стали жертвами Lumma Stealer.

  • Проєкт "Рибар"

Нові обмеження також стосуються 10 осіб, пов'язаних із компанією Rybar LLC, зокрема директорів, топменеджерів та розробників контенту.

За даними британської влади, цю медіакомпанію фінансує російська держава, а займається вона поширенням фейків про Україну, а також втручанням у вибори до Європарламенту, в Молдові та Вірменії.

Лондон наголосив, що продовжить блокуватиме діяльність осіб та компаній, які працюють в інтересах Кремля. 

Ці санкції завдають удару по самому ядру кіберзлочинних мереж, які підтримують агресію російської держави. Разом із нашими партнерами Велика Британія й надалі викриватиме таку поведінку, зміцнюватиме власну стійкість і відповідатиме на гібридні загрози з боку Росії. Це не змусить нас відмовитися від підтримки України, 
– підкреслила міністерка внутрішніх справ Великої Британії Іветт Купер. 

Тож Британія продовжує послідовно тиснути на Москву, увівши санкції вже проти понад 3 400 осіб та організацій, які підтримують військову машину Путіна. 

Зокрема, лише у червні Лондон запровадив понад 70 нових санкцій проти "тіньового флоту" Росії, ланцюгів постачання для ВПК окупантів та фінансових мереж, які допомагають їй обходити міжнародні санкції. 

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