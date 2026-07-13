Росію покарали за атаки: Британія вдарила санкціями по посібниках Кремля
Велика Британія запровадила санкції проти Росії та пов'язаних із нею злочинних мереж. Вони здійснювали кібератаки, втручалися у вибори та поширювали антиукраїнську дезінформацію по всій Європі.
Хто потрапив під санкції
Нові обмеження торкнулися 24 фізичних та юридичних осіб, зокрема кіберзлочинців, які діяли через мережі, пов'язані з російськими спецслужбами, йдеться на сайті британського уряду.
- Російські силовики
До санкційного списку потрапили троє посадовців Головного управління Генерального штабу ЗС за їхню роль у керівництві кібератаками Росії:
- В'ячеслав Стафєєв;
- Іван Сенін;
- та Іван Касьяненко.
Зокрема, як йдеться у заяві уряду, кіберпідрозділ ГРУ "Підрозділ 29155" нібито співпрацював із кіберзлочинцями, щоб вербувати хакерів та кіберфахівців.
Також Лондон разом з державами ЄС офіційно поклав на Центр 16 ФСБ Росії відповідальність за кібератаку на енергомережу Польщі наприкінці 2025 року. Тоді зловмисники ледь не залишити 500 тисяч людей без електроенергії посеред зими.
- Санкції проти Lumma Stealer
Велика Британія також оголосила санкції проти осіб, які стоять за шкідливою програмою Lumma Stealer. З її допомогою кіберзлочинці масово зламують електронні пристрої та викрадають конфіденційну інформацію.
За даними Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA), лише за останні пів року у країні щонайменше 2 100 людей та компаній стали жертвами Lumma Stealer.
- Проєкт "Рибар"
Нові обмеження також стосуються 10 осіб, пов'язаних із компанією Rybar LLC, зокрема директорів, топменеджерів та розробників контенту.
За даними британської влади, цю медіакомпанію фінансує російська держава, а займається вона поширенням фейків про Україну, а також втручанням у вибори до Європарламенту, в Молдові та Вірменії.
Лондон наголосив, що продовжить блокуватиме діяльність осіб та компаній, які працюють в інтересах Кремля.
Ці санкції завдають удару по самому ядру кіберзлочинних мереж, які підтримують агресію російської держави. Разом із нашими партнерами Велика Британія й надалі викриватиме таку поведінку, зміцнюватиме власну стійкість і відповідатиме на гібридні загрози з боку Росії. Це не змусить нас відмовитися від підтримки України,
– підкреслила міністерка внутрішніх справ Великої Британії Іветт Купер.
Тож Британія продовжує послідовно тиснути на Москву, увівши санкції вже проти понад 3 400 осіб та організацій, які підтримують військову машину Путіна.
Зокрема, лише у червні Лондон запровадив понад 70 нових санкцій проти "тіньового флоту" Росії, ланцюгів постачання для ВПК окупантів та фінансових мереж, які допомагають їй обходити міжнародні санкції.