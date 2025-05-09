Кір Стармер оголосив про найбільший пакет санкцій проти Росії
- Велика Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти Росії, спрямований на "тіньовий флот" та до 100 нафтових танкерів.
- Ці санкції мають на меті посилити тиск на Путіна та захистити критично важливу національну інфраструктуру Великої Британії та Європи.
Загроза, яку становить Росія для національної безпеки, не може бути недооцінена. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
Велика Британія запроваджує санкції проти Росії
Зокрема він оголосив про впровадження найбільшого пакета санкцій, передає 24 Канал з посиланням на Стармера в Х.
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Щоб посилити тиск на Путіна, я оголошую про найбільший пакет санкцій на сьогодні,
– написав британський прем'єр-міністр.
Він наголосив, що завжди робитиме все необхідне для захисту простих людей.
Безпека вдома. Сила за кордоном,
– резюмував Кір Стармер.
Про що повідомляє уряд країни?
У п'ятницю, 9 травня, на сайті британського уряду з'явилося повідомлення, що на "тіньовий флот" Росії буде накладено найбільший в історії пакет санкцій, щоб посилити тиск на Путіна та захистити критично важливу національну інфраструктуру Великої Британії та Європи. Уряд запровадить санкції проти до 100 нафтових танкерів, що є ключовими елементами "тіньової флотилії" Путіна і з початку 2024 року перевезли вантажів на понад 24 мільярди доларів.