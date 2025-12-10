Британія вдарила по кремлівській пропаганді: під санкціями Дугін і ще кілька структур
- Велика Британія розширила санкції проти Росії, включивши до списку Олександра Дугіна, Михайла Звінчука та кілька організацій, пов'язаних з російською пропагандою.
- Санкції передбачають заборону в'їзду та заморожування активів осіб та організацій, причетних до дестабілізації України та підтримки російського уряду.
Велика Британія у вівторок, 9 грудня, розширила санкції проти Росії. До оновленого списку увійшли головні особи та організації, які пов'язані з російською пропагандою.
Хто потрапив під санкції?
Під нові санкції потрапили дві фізичні особи та п'ять організацій, передає 24 Канал з посиланням на сайт британського уряду.
У санкційному списку – головний ідеолог "русского міра" Олександр Дугін, який підтримує війну проти України. До нього давно застосували обмеження Євросоюз та США, а тепер і Велика Британія.
Торкнулися санкції й колишнього співробітника пресслужби Міністерства оборони, а нині блогера Росії Михайла Звінчука.
Окрім того, у санкційному списку такі структури:
- "Центр геополітичної експертизи та інформаційних ресурсів";
- "Фонд захисту та підтримки прав співвітчизників, які мешкають за кордоном";
- Телеграм-канал "Рибар".
Також санкції застосували до двох пропагандистських ресурсів Euromore та "Голос".
Санкції забороняють в'їзд до Великої Британії Дугіну та Звінчуку. Також вони передбачають заморожування активів цих осіб та організацій, що потрапили до списку, на території країни.
Зауважте! На сайті британського уряду зазначається, що всі ці підсанкційні особи "причетні або були причетні до дестабілізації України, підриву чи загрози територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України, а також отримують вигоду від уряду Росії або підтримують його".
Що відомо про підсанкційних осіб?
Олександр Дугін вважається одним із провідних ідеологів "русского міра", який окупанти намагаються нав'язати Україні. Він є засновником ідеології неоєвразійства, за якою Росія нібито повинна домінувати над сусідніми державами, протистояти США та країнам-членам НАТО.
"Фонд захисту та підтримки прав співвітчизників, які мешкають за кордоном", відомий як Правфонд, створений МЗС Росії разом із "Росспівробітництвом".
- Раніше видання "Медуза" повідомляло, що цей фонд надає фінансову підтримку проросійським Telegram-каналам, в основному на території країн Балтії.
- Також він нібито оплачує захист осіб, яких звинуватили у шпигунстві на користь Росії.
А Telegram-канал "Рибар", окрім того, що займається поширенням російської пропаганди, перебуває під пильною увагою США. Американська влада підозрює, що він міг бути причетний до спроб вплинути на вибори.
Варто знати! Служба безпеки України у 2023 році повідомила пропагандисту Дугіну про підозру в посяганні на територіальну цілісність України та геноцид.
Які ще санкції запровадила Британія?
У середині жовтня Велика Британія розширила санкційний список проти Росії. Під обмеження цього разу потрапили великі енергетичні компанії, зокрема "Роснєфть" і "Лукойл". Загалом Лондон додав до переліку ще 40 компаній та осіб, яких вважає причетними до фінансування російської агресії або допомоги в обході попередніх санкцій.
Велика Британія продовжує відігравати ключову роль у боротьбі з так званим "тіньовим флотом" Росії. У травні уряд запровадив масштабні обмеження проти суден, що перевозять російську нафту, – тоді під санкції потрапили сто кораблів.
У вересні Лондон знову завдав удару по російських енергетичних доходах і військовій інфраструктурі. Британія запровадила ще сто нових санкцій, які охопили 70 суден "тіньового флоту" та 30 компаній і фізичних осіб, що забезпечують російську армію критичними матеріалами – від хімікатів і електроніки до компонентів для вибухових речовин.