Під ударом не лише банки: Британія оголосила нові санкції проти Росії

Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії, додавши до списку 12 компаній, одну фізичну особу і шість суден. Основний удар спрямований на фінансову систему, промислові компанії та перевезення газу, щоб ускладнити надходження коштів до Москви.

Санкції проти російських банків

Міністерство закордонних справ Великої Британії у четвер, 6 серпня, опубліковано оновлений перелік обмежень проти Росії.

Під санкції Лондона потрапили сім банків за підтримку російської фінансової системи, яка має стратегічне значення для країни.

У "чорному списку" Лондона відтепер:

Ozon Bank;

"Росексімбанк";

"Центр-Інвест";

"Реаліст Банк";

"Ставр";

"ТелеПорт Банк";

та "Оней Банк".

Усім цим банкам заборонено підтримувати банківські відносини з британськими фінансовими установами, а також проводити платежі через них.

Санкції проти російських компаній

Під санкції потрапили також кілька підприємств, які, за оцінкою британської влади, підтримують російську економіку та військовий потенціал:

Northern Engineering LLC – працює в енергетичному секторі Росії, який визнаний стратегічним для Кремля;

– працює в енергетичному секторі Росії, який визнаний стратегічним для Кремля; "Металкомплект", "Ніком", "Промсиз" і "Технолюкс" – постачають товари й технології, які можуть використовуватися для підтримки російської військової машини.

Санкції запровадили і проти Олександра Жданова, власника компанії Siltron. У Лондоні вважають, що він допомагає уряду Росії через діяльність у важливій хімічній галузі.

Санкції проти "тіньового флоту"

Нові британські обмеження торкнулися також 6 суден "тіньового флоту", які використовуються для перевезення російського скрапленого газу (СПГ), зокрема танкера Arctic Express.

Додатково санкції застосували до індійської компанії Frion Ship Management LLP, яка, за даними Британії, сприяла передачі танкера Arctic Express під контроль Москви.

Також у списку танкери:

Perseas;

Torvian;

Asteras;

Visund;

і Zenturo.

За оцінкою Лондона, ці судна та компанії допомагали Росії отримувати доходи від експорту енергоносіїв і тим самим підтримували війну проти України.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни у 2022 році Велика Британія вже запровадила санкції проти понад 3 200 фізичних осіб, компаній і суден Росії. Значна частина цих обмежень спрямована на скорочення доходів Кремля від експорту нафти та газу.