Санкції проти Росії: Лондон вдарив по десятку найбільших нафтових компаній Кремля

Уряд Великої Британії запровадив жорсткі обмеження проти російської нафтовидобувної компанії "Славнєфть", а також низки пов'язаних підприємств і суден. Країна стала першою державою у світі, яка наклала санкції на всі десять найбільших нафтових корпорацій Росії.

Хто потрапив під новий санкційний удар Лондона

Під приціл також потрапили тіньовий флот, який транспортує ворожу нафту та скраплений газ, великі вугільні підприємства та масштабний проєкт "Восток Ойл" від "Роснєфті", про що пише Reuters.

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час саміту Європейської політичної спільноти зустрівся з європейськими лідерами та президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити подальший тиск на агресора.

У своїй офіційній заяві Бернем підкреслив, що нові санкції покликані:

максимально посилити тиск на нафтові доходи Росії; наблизити завершення безглуздої війни, яку розв'язав Кремль.

Тепер ми всі маємо скористатися імпульсом переговорного процесу та знайти шлях до забезпечення безпеки всередині наших країн і на всьому європейському континенті,

– наголосив британський прем'єр.

Зверніть увагу! Послідовне знищення російського енергетичного потенціалу триває вже не перший рік. Раніше Велика Британія вже запроваджувала аналогічні санкції проти таких гігантів, як "Транснєфть", "Роснєфть" та "Лукойл".

У британському уряді констатують, що після включення "Славнєфті" до санкційного списку обмеження поширюються на всі десять найбільших нафтовидобувних компаній Росії.

Нагадаємо, що вчора, 11 листопада, Європейський Союз також погодив нові обмеження. У ЄС запровадили санкції проти 145 юридичних і фізичних осіб з Росії.

Крім того, нові санкції нещодавно запровадила Швейцарія. Йдеться про заходи з 21-го пакета санкцій Європейського Союзу.