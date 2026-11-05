Санкції проти Росії: Швейцарія завдає нового удару по економіці ворога

Хто саме приєднався до економічної блокади

Федеральна рада Швейцарії офіційно запровадила заходи з 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії та Білорусі, про що сама й повідомила.

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Зміни до санкційних списків набули чинності 4 листопада, а вже з 5 листопада почали діяти жорсткі секторальні обмеження. Це рішення завдає прямого удару по фінансовому та енергетичному секторах країни-агресорки.

У торговельному секторі під посилений експортний контроль потрапила 41 компанія, що суттєво ускладнить Росії доступ до технологій.

Швейцарія повністю заборонила операції з 33 російськими банками, чотирма аеропортами та двома портами.

Крім того, під комплексну заборону на обслуговування потрапило 41 судно з так званого російського "тіньового флоту", який Москва використовує для обходу нафтового ембарго.

Окрему увагу швейцарський уряд приділив перекриттю фінансових лазівок у цифровій сфері. Відтепер громадянам Росії та особам, які там проживають, категорично заборонено купувати частки у швейцарських криптокомпаніях.

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Зауважте! Щоб зменшити ризики обходу санкцій, запроваджено нову вимогу щодо звітування про продаж танкерів для скрапленого природного газу (СПГ) третім країнам.

Водночас Швейцарія розширила заборону на експорт товарів, які Росія використовує для виробництва безпілотників та розвитку своєї аерокосмічної галузі.

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Нагадаємо, що 23 липня Європейський Союз ухвалив 21-й пакет санкцій. Тоді Європа зосередилася на посиленні правового захисту своїх компаній та закритті схем, які дозволяли Москві фінансувати військову машину.

Разом із російськими обмеженнями, ЄС та Швейцарія синхронно посилили тиск на Білорусь за її співучасть в агресії.

Зокрема, 2 жовтня Швейцарія виділила нову допомогу для України. Річ у тім, що країна фінансує проєкти швейцарських компаній у межах програми співпраці з Україною. Загальний обсяг фінансування проєктів становить 135 мільйонів швейцарських франків.