Які установи у новому списку

У четвер, 8 жовтня, про нові санкції офіційно оголосила пресслужба британського уряду.

Як зазначається у документі, загалом Лондон додав до санкційного списку 26 нових об'єктів і 12 суден.

Серед нових фігурантів у "чорному списку" опинилися російський комерційний банк "Столичный Кредит" та акціонерне товариство "Планета".

У Британії вважають, що ці фінустанови отримують вигоду від російського уряду або підтримують його,

Ведуть діяльність у секторі, що має стратегічне значення для уряду Росії, а саме у російському секторі фінансових послуг,

– йдеться в офіційному документі.

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До списку також потрапили пов'язані з фінансовими операціями структури з третіх країн, зокрема:

канадська Xeltox Enterprises Ltd, яку пов'язує з платформами Cryptomus та Heleket;

киргизькі Processing KG і TokenSpot.

Які ще санкції оголосив Лондон

Обмеження застосували й проти компаній енергетичного сектору Росії – "Зарубежнефть" та INK-Capital:

"Зарубежнефть", на думку уряду, пов'язана з отриманням вигоди від російського уряду або його підтримкою через діяльність у стратегічно важливому енергетичному секторі;

INK-Capital британська влада пов'язує з володінням або контролем над Іркутською нафтовою компанією.

Окрім внутрішніх російських установ, Лондон взявся також за міжнародних поплічників Москви. До санкційного списку внесли низку компаній:

з Канади;

Киргизстану;

Туреччини;

Індії;

та Таїланду.

Ці підприємства постачали Москві критично важливі товари та технології, дозволяючи обходити попередні заборони та фінансувати військову машину.

На додачу Лондон вдарив санкціями ще по 12 суднах "тіньового флоту" Росії, застосувавши проти них торгівельні та морські обмеження.

Нагадаємо, Лондон регулярно посилює обмеження проти Росії. Так, 1 жовтня Велика Британія запровадила масштабні санкції, спрямовані на скорочення фінансування армії Путіна та протидію мережам дезінформації. Тоді ж під приціл потрапили судна, які Росія використовує для нелегального експорту нафти та газу.