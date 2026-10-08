Какие учреждения вошли в новый список

В четверг, 8 октября, о новых санкциях официально объявила пресс-служба британского правительства.

Как отмечается в документе, в целом Лондон добавил в санкционный список 26 новых объектов и 12 судов.

Среди новых фигурантов "черного списка" оказались российский коммерческий банк "Столичный Кредит" и акционерное общество "Планета".

В Великобритании считают, что эти финансовые учреждения получают выгоду от российского правительства или поддерживают его,

ведут деятельность в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства России, а именно в российском секторе финансовых услуг,

– говорится в официальном документе.

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В список также попали связанные с финансовыми операциями структуры из третьих стран, в частности:

канадская Xeltox Enterprises Ltd, которую связывают с платформами Cryptomus и Heleket;

киргизские Processing KG и TokenSpot.

Что еще объявил Лондон

Ограничения были введены и в отношении компаний энергетического сектора России – "Зарубежнефть" и INK-Capital:

"Зарубежнефть", по мнению правительства, связана с получением выгоды от российского правительства или его поддержкой из-за деятельности в стратегически важном энергетическом секторе;

INK-Capital британские власти связывают с владением или контролем над Иркутской нефтяной компанией.

Помимо российских организаций, Лондон взялся также за международных союзников Москвы. В санкционный список внесли ряд компаний:

из Канады;

Кыргызстана;

Турции;

Индии;

и Таиланда.

Эти предприятия поставляли Москве критически важные товары и технологии, позволяя обходить предыдущие запреты и финансировать военную машину.

Кроме того, Лондон наложил санкции еще на 12 судов "теневого флота" России, применив против них торговые и морские ограничения.

Напомним, Лондон регулярно ужесточает ограничения в отношении России. Так, 1 октября Великобритания ввела масштабные санкции, направленные на сокращение финансирования армии Путина и противодействие сетям дезинформации. Тогда же под прицел попали суда, которые Россия использует для нелегального экспорта нефти и газа.