Фінляндія пропонує нові санкції проти Росії: про які обмеження йде мова

Фінляндія офіційно звернулася до Європейської комісії з вимогою. Йдеться про запровадження санкцій проти криптоактивів, які підтримують воєнну машину Кремля.

Як саме планують перекрити кисень російській економіці

Листа з новими пропозиціями надіслала Єврокомісії міністерка закордонних справ країни Еліна Валтонен, про що йдеться у її соціальних мережах.

Мета цих заходів – повністю перекрити потоки криптовалют та максимально звузити можливості Росії фінансувати загарбницьку війну в Україні.

Наші санкції проти Росії мають залишатися в силі навіть тоді, коли гроші знаходять нові шляхи для переміщення,

– наголосила очільниця фінського МЗС.

Вона закликала до рішучих дій на рівні всього Євросоюзу, щоб зупинити так звані "військові криптовалюти" та остаточно позбавити Москву коштів на ведення бойових дій.

Зауважте! Після відключення російських банків від системи SWIFT та блокування традиційних фінансових каналів, саме цифрові активи стали для агресора рятівним колом.

Нагадаємо, що цьогоріч Україна запровадила санкції проти Росії. Обмеження стосувалися структур, які забезпечують російський крипторинок та майнінг.