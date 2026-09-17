Як повідомляє Новини.LIVE, очільник українського дипломатичного відомства назвав законопроєкт сенатора Ліндсі Грема важливим кроком для посилення тиску на Росії.

Блокування SWIFT та захист від обходу санкцій

Андрій Сибіга звернувся до партнерів із Європи, Великої Британії, Канади, Японії та Австралії із закликом діяти узгоджено.

Українська сторона наголошує, що країна-агресор досі має доступ до важливих міжнародних фінансових інструментів для фінансування війни.

До сих пір Росія користується SWIFT. Мабуть, час ще більш рішуче до цього підходити,

– заявив міністр.

Окрім цього, Сибіга звернув увагу на те, що російський військово-промисловий комплекс надалі отримувати західні компоненти через треті країни. Для ліквідації цих каналів постачання Україна вже готує спеціальні санкційні пакети.

Обмеження для військових та тиск на Росатом

Український дипломат наполягає на запровадженні чітких персональних обмежень проти військовослужбовців країни-агресорки. Він закликав повністю заборонити їм в'їзд до країн Європи, США, Канади, Японії та Австралії.

Також очільник МЗС підкреслив необхідність суттєво посилити санкційний тиск на державну корпорацію Росатом. За його словами, партнери не повинні виключати з-під дії обмежень олігархів із близького оточення Путіна.

До слова, у Росії, Китаї та Індії розкритикували рішення Палати представників США підтримати законопроєкт про санкції, названий на честь сенатора Ліндсі Грема. Документ передбачає запровадження мит до 100% на імпорт російських енергоносіїв. У Москві назвали ініціативу недружнім кроком, а Пекін і Нью-Делі заявили про готовність відстоювати власні економічні інтереси.