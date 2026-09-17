Как сообщает "Новости.LIVE", глава украинского дипломатического ведомства назвал законопроект сенатора Линдси Грэма важным шагом для усиления давления на Россию.

Блокировка SWIFT и защита от обхода санкций

Андрей Сибига обратился к партнерам из Европы, Великобритании, Канады, Японии и Австралии с призывом действовать согласованно.

Украинская сторона подчеркивает, что страна-агрессор до сих пор имеет доступ к важным международным финансовым инструментам для финансирования войны.

До сих пор Россия пользуется SWIFT. Пожалуй, пора подходить к этому еще более решительно,

– заявил министр.

Кроме того, Сибига обратил внимание на то, почему российский военно-промышленный комплекс продолжает получать западные компоненты через третьи страны. Для ликвидации этих каналов поставок Украина уже готовит специальные санкционные пакеты.

Ограничения для военных и давление на "Росатом"

Украинский дипломат настаивает на введении четких персональных ограничений в отношении военнослужащих страны-агрессора. Он призвал полностью запретить им въезд в страны Европы, США, Канаду, Японию и Австралию.

Также глава МИД подчеркнул необходимость существенно усилить санкционное давление на государственную корпорацию "Росатом". По его словам, партнеры не должны исключать из-под действия ограничений олигархов из близкого окружения Путина.

К слову, в России, Китае и Индии раскритиковали решение Палаты представителей США поддержать законопроект о санкциях, названный в честь сенатора Линдси Грэма. Документ предусматривает введение пошлин до 100% на импорт российских энергоносителей. В Москве назвали эту инициативу недружественным шагом, а Пекин и Нью-Дели заявили о готовности отстаивать свои экономические интересы.