Рада ЄС офіційно додала 15 російських юридичних осіб до санкційного списку. У Євросоюзі їм заблокували доступ до товарів подвійного призначення та передових технологій.

По кому вдарили нові європейські обмеження

Усі ці компанії є невіддільною частиною військово-промислового комплексу Росії або напряму фінансують її оборонний сектор, про що йдеться в офіційному пресрелізі Ради ЄС.

Одну юридичну особу виключили з чорного списку.

Ця компанія припинила діяльність, що стала підставою для її внесення до списку, та надала переконливі гарантії, що не торгуватиме чутливими товарами з Росією,

– йдеться у повідомленні.

Ще в середині жовтня 2026 року Європейська рада чітко зафіксувала намір посилювати економічний тиск на Москву. Тоді лідери ЄС рішуче засудили масовані ракетні та дронові атаки на українську цивільну інфраструктуру.

Також Європейська рада висловила рішучість Євросоюзу й надалі посилювати тиск на Москву, щоб змусити її припинити жорстоку загарбницьку війну та розпочати змістовні переговори задля досягнення миру.

Нагадаємо, що Євросоюз дійсно постійно підтримує Україну. Зокрема, цього тижня був представлений 22-й пакет санкцій проти Росії.