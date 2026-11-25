Кого затронули новые европейские ограничения

Все эти компании являются неотъемлемой частью военно-промышленного комплекса России или напрямую финансируют ее оборонный сектор, о чем говорится в официальном пресс-релизе Совета ЕС.

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Одно юридическое лицо исключили из черного списка.

Эта компания прекратила деятельность, послужившую основанием для ее включения в список, и предоставила убедительные гарантии того, что не будет торговать чувствительными товарами с Россией– говорится в сообщении.

Еще в середине октября 2026 года Европейский совет четко зафиксировал намерение усиливать экономическое давление на Москву. Тогда лидеры ЕС решительно осудили массированные ракетные и дронные атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру.

Также Европейский совет выразил решимость Евросоюза и в дальнейшем усиливать давление на Москву, чтобы заставить ее прекратить жестокую захватническую войну и начать содержательные переговоры для достижения мира.

Напомним, что Евросоюз действительно постоянно поддерживает Украину. В частности, на этой неделе был представлен 22-й пакет санкций против России.