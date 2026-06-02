Нафта, флот і навіть патріарх: ЗМІ дізналися деталі 21-го пакета санкцій проти Росії

Брюссель активно працює над погодженням 21-го пакету санкцій проти Росії, поки Москва шле нові погрози Європі. Очікується, що його можуть узгодити вже до кінця наступного тижня.

Яка позиція Євросоюзу

Про це повідомили троє дипломатів та представники ЄС, знайомі з перебігом обговорення санкційного пакета, пише Politico.

Вони говорять, що наразі Брюссель обирає тиск на Москву. Хоча деякі політики у Європі закликають призначити спецпосланця для мирних переговорів, більшість лідерів у ЄС з цим не згодні.

Єврокомісія вважає, що зараз переговори можуть лише послабити позиції України.

За словами одного з європейських чиновників, натомість Київ може опинитися у сильнішій позиції після літа, тому передчасні перемовини можуть лише зашкодити тиску на Кремль.

Що в новому пакеті санкцій

Головне у 21-му пакеті санкцій ЄС хоче зафіксувати ціну на російську нафту, не дозволивши їй автоматично зростати. Наразі механізм цінової "стелі" передбачає можливе підвищення, якщо лідери не ухвалять нового рішення.

У ЄС говорять, що фактично йдеться про спробу заблокувати зростання доходів Москви на тлі здорожчання нафти на світових ринках.

Водночас малоймовірно, що ЄС зможе домовитися про повну заборону російської нафти, як і про ембарго на морські послуги для її транспортування.

ЄС також розглядає санкції проти двох великих російських енергетичних компаній:

"Лукойл";

та "Роснефть".

Окремо також готують обмеження проти танкерів "тіньового флоту" Росії та компаній, які забезпечують їх роботу, а саме страхування, логістику та обслуговування.

До санкційного списку також може потрапити очільник православної церкви Росії патріарх Кирил, який перебуває у близьких стосунках із російським диктатором Володимиром Путіним. Раніше спробу запровадити проти нього санкції блокувала Угорщина.

Важливо! Україна наполягає на розширенні санкційного тиску ЄС проти Росії. Посол при ЄС Всеволод Ченцов заявив, що обмеження мають охопити більше суден "тіньового флоту" та всю його інфраструктуру. Крім того, Київ закликає ЄС звернути увагу на "Росатом", який Україна вважає частиною військової машини Кремля.