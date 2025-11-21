"Санкції сильно б'ють по Росії, і їх буде ще більше": ЄС вдарить по "тіньовому флоту" Кремля

Євросоюз посилить боротьбу із "тіньовим флотом" Росії, який допомагає тій обходити санкції та заробляти гроші на війну в Україні. Попередні обмеження вже й так змусили Москву значно скоротити експорт нафти.

Який ефект санкцій?

Про це розповіла головна дипломатка ЄС Кая Каллас після засідання Ради міністрів закордонних справ країн блоку, передає 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

Дивіться також Китай будує власний тіньовий флот: чим це загрожує Росії

За її словами, наразі у Європи є чіткий план дій, який складається з двох пунктів:

посилити підтримку України;

послабити Росію.

Останній пункт передбачає посилення санкційного тиску, оскільки дані Європейського розвідувального центру показують, що обмеження дійсно працюють.

Експорт російської сирої нафти є найнижчим за останні місяці. Російські податкові надходження від продажу нафти є найнижчими від початку війни. Санкції сильно б'ють по Росії, і їх буде ще більше,

– підкреслила Каллас.

Дипломатка зазначила, що лише у перший тиждень санкцій проти "тіньового флоту" ефект був суттєвий. За її словами, доходи від нафти, яку Росія експортує через Чорне та Балтійське моря, скоротилися на 30%.

Але очевидно, що нам потрібно робити більше. А саме – запроваджувати ці санкції окремо, на більш гнучкій основі, не чекаючи наступного пакета,

– зауважила Каллас.

Вона додала, що Євросоюз вже запровадив санкції проти 550 танкерів "тіньового флоту" Кремля і наразі працює з державами, під чиїми прапорами продовжують ходити такі судна.

Варто знати! Найбільший ефект у боротьбі з "тіньовими" танкерами Кремля, за словами Каллас, спостерігається у співпраці зі США та Великою Британією.

Які нові санкції планує ЄС?

Наразі Євросоюз розглядає запровадження додаткових обмежень проти тих, хто допомагає "тіньовому флоту" Москви перевозити нафту, пише Bloomberg.

За даними видання, перед зустріччю міністрів закордонних справ Польща запропонувала нові правила та координацію заходів проти тіньових танкерів. Зокрема, мова йде про такі складні питання, як можливість для представників влади заходити на борт таких суден.

Разом з тим ЄС веде дипломатичну роботу з країнами, під чиїми прапорами ходять підсанкційні судна. За словами дипломатів, Брюссель "досяг значного успіху" та переконав багатьох скасувати реєстрацію таких танкерів.

На зустрічі міністрів також глава МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен запропонував створити більше ефективний "чорний список" танкерів "тіньового флоту", який би оновлювався автоматично, не чекаючи оголошення нового пакета санкцій.

Це може бути правильним кроком,

– переконаний Расмуссен.

Важливо! Очікується, що нові обмежувальні заходи проти "тіньового флоту" можуть увійти до 20-го пакета санкцій ЄС.

Що відомо про санкції проти "тіньового флоту"?