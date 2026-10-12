Україна запровадила нові санкції: обмеження стосуються виробників балістики та колаборантів

Україна запровадила санкції проти російських субʼєктів, які причетні до виробництва балістичних ракет, та сприяють обходу санкцій у фінансовій сфері. Також обмеження були запроваджені проти осіб, які діють в інтересах Росії на тимчасово окупованих територіях України.

Проти кого запровадили нові санкції

Укази, якими введено у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, підписав Володимир Зеленський, про що йдеться на сайті ОП.

До першого санкційного списку увійшло 70 росіян. Вони причетні до виготовлення балістичних ракет "Іскандер-М" та "Циркон". Саме ними Росія завдає масованих ударів по українських містах та громадах, вбиваючи людей та знищуючи інфраструктуру.

У відповідь на атаки Україна запроваджує санкції проти ключових співробітників підприємств російського ОПК та хімічної галузі, які беруть участь в організації безперервного промислового циклу для виробництва балістики.

Серед них працівники Воткінського заводу, Інституту машинобудування імені В. В. Бахірєва, підприємств "Радар ММС", "Граніт-Електрон", "Анозіт", "Авіатек", "Метафракс Кемікалс", "Алтай", "Невинномиський Азот", "Азот", заводів "Салют", "Стріла", "ВНІІР-Прогрес", "Машиностроитель", "Авангард", імені Свердлова та імені Морозова, Воскресенського агрегатного заводу, а також науково-дослідних інститутів "Полюс" і "Субмікрон".

Зверніть увагу! Усі ці підприємства вже перебувають під санкціями України та частково – США, Євросоюзу, Великої Британії, Швейцарії, Австралії, Японії, Канади й Нової Зеландії.

Україна планує працювати з партнерами не лише над повною синхронізацією санкцій проти цих обʼєктів, а й проти їхніх ключових співробітників.

Владислав Власюк Радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Підприємства, які виробляють "Іскандери" та "Циркони", вже давно під санкціями України і більшості партнерів. Але ракети збирають конкретні люди: інженери, технологи, керівники виробництва. Тепер ми вносимо до санкційного списку і їх, 70 ключових працівників ракетного ланцюга, від хімічних заводів, що постачають компоненти пального й вибухівки, до складальних цехів Воткінська. Кожен, хто робить ракети для ударів по українських містах, має розуміти: відповідальність персональна, і вона не мине.

У санкційному пакеті осіб, які допомагають Росії обходити санкції у фінансовій сфері, 28 фізичних і 27 юридичних осіб. Серед них компанії – оператори криптобірж, сервіси обміну криптовалют, їхні керівники та власники.

Обмеження також запроваджені проти керівників і власників компаній, що належать до тіньової банківської мережі A7 та публічно пропонують інструменти обходу фінансових санкцій.

Зауважте! Раніше санкції проти мережі А7 запровадили Сполучені Штати Америки.

Ще одним рішенням санкції застосовані:

проти 10 фізичних і 21 юридичної особи;

а також проти двох морських суден, які є пособниками Росії та діють в її інтересах на тимчасово окупованих територіях України.

Вони фінансують цю неспровоковану й агресивну війну Росії проти України та Українського народу, розкрадають наші природні ресурси і поширюють російську пропаганду,

– йдеться на сайті ОП.

Це, зокрема, колаборанти, які служать агресору.

Серед них також підприємства, які надають послуги щодо інтернету та телебачення, здійснюють геологічну розвідку, виробляють електроніку й металеву продукцію на тимчасово окупованих Росією територіях України.

Нагадаємо, що у понеділок, 12 жовтня, Європейський Союз запровадив найбільше розширення санкційного списку проти Росії. До списку увійшло майже 1 600 нових позицій.